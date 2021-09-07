新北市公布今（7日）確診案例，其中案16153，於9月3日的19:00至19:15，和9月4日的17:00至17:15，曾至板橋區民生路的全聯長江店。

全聯福利中心回應，針對政府公布確診者到過的門市，皆會使用高規格專業食安級清消作業，即清消SOP中第2道增用紫外燈室內殺菌，第3道用漂白水進行賣場擦拭，採高規格防疫措施，另門市平常消毒，也會因應人流提升頻率，平均每2小時就消毒一次，包含收銀區、手推車、提籃等。全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。全聯板橋長江店於今天收到通知，於晚上6點閉店清消，明天恢復營業。

新北市今（7日）公布公共場所活動史。（新北市政府提供）

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