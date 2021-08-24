有些人「懶人有懶福」，雖然懶惰卻過得很快樂，星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、天秤座、射手座的女人很懶散，不但懶得思考，還沒有行動力，不過她們身邊往往有人願意伸出援手，提供協助，因此她們能夠活得輕鬆又幸福，是非常有福氣的人。

▍1.雙魚座

雙魚女很聰明，工作能力也很強，不過生活中她們很懶得動腦，總是依賴旁人幫自己做決定，有時明明已經事態嚴重，甚至讓她們感覺不舒服了，她們依然懶得處理，寧願忍耐也不想動手。雙魚女喜歡被寵愛、被照顧的感覺，討厭思考、行動，也不想承擔責任，她們天生有一種惹人憐愛、楚楚可憐的氣質，因此也能吸引到願意疼愛她們的人，總會有人幫忙打理生活中的大小事，活得非常幸福。

▍2.天秤座

天秤女整個人散發慵懶的氣質，她們往往沒有什麼野心，只想要悠閒的享受生活，不但行為上很懶，精神上也非常放鬆，不願意花心思操心瑣事。天秤女懶人有懶福，她們擅長經營人際關係，身邊總是圍繞著一群講義氣的好朋友，人脈很廣，許多事情都有人幫忙分擔，無論生活和事業都不需付出太大努力，就能獲得成果，天生就非常有福氣。

▍3.射手座

射手女活得隨心自在，她們很重視自己的感覺，不是很在乎旁人的感受，感覺開心最重要。射手女性格直來直往，不太會因為小事牽動情緒，過一天是一天，遇到再大的困難也不會煩惱太久，總是抱著船到橋頭自然直的心態。雖然射手女常常給人懶散的印象，但是她們身邊往往會有許多強勢的人幫忙打理事情，讓她們過著沒有後顧之憂的日子。