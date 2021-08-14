一個人若想成功，除了本身的實力要夠，更缺少不了深沉的城府，搜狐網命理專欄指出，摩羯座、天蠍座、水瓶座的人最懂得權謀，他們心思縝密、格局長遠，總能靠著優秀實力成為領袖，成為在幕後默默地操控著一切的大人物。

▍1.摩羯座

摩羯座個性內斂、城府深，雖然他們很喜歡裝低調，刻意隱藏自己的實力，卻從來不是簡單的人物。他們心思縝密、格局長遠，非常懂得利用權謀去面對生活中的一系列問題，久而久之，自然會成為團體中的領導人物，在幕後悄悄運籌帷幄，讓一切事情按照自己想要的節奏與方向去發展。

▍2.天蠍座

在陌生的環境中，天蠍座十分懂得隱藏與偽裝自己，但他們的實力顯而易見，舉手投足都充滿王者氣息，總能讓人意識到他們的尊嚴與地位。天蠍座具備比任何人都銳利的眼光，他們看事情的格局也很大，從來不會讓自己的思想拘泥於當下，因此，總能從群體中脫穎而出，靠著高深的權謀之道操控一切。

▍3.水瓶座

在陌生人眼裡，水瓶座看似很普通，沒有什麼特別之處，但實際上他們思維縝密深藏不露，一般人難以猜測他們的真實想法。在越親密的人面前，水瓶座越會以嘻皮笑臉的一面迎人，看起來玩心很重、不可靠，固然不正經的時候居多，但每當面臨關鍵時刻，他們總能挺身而出，展現出真正的實力，讓人刮目相看。