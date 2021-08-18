每個人對待感情的想法不同，有些人認為愛情只是生活中的調劑，有了是錦上添花，就算沒有也不過份執著；但有些人卻是愛情至上，將愛情視如生命，一輩子離不開愛情。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，一旦陷入愛情就無法自拔，容易為愛奮不顧身，甚至迷失自我。

雙魚座：

浪漫多情的雙魚座奉行戀愛至上，他們離不開愛情就像是魚離不開水，容易陷入曖昧不清的感情中，也不會放過任何一個可以發展戀情的機會。值得注意的是，雙魚座愛幻想，對於愛情有很高的期待，渴望偶像劇情節般的故事降臨在自己身上，當他們遇上真愛時，就會毫無保留的付出，一旦愛上就不會輕易回頭。

天蠍座：

平時冷漠疏離的天蠍座對於愛情相當執著，並且在感情中相當極端，若非不愛，就是愛到刻骨銘心，一旦陷入愛情就會毫無保留付出所有。天蠍座的防備心很強，也很難動心，不過要是動了真感情就會非常深沉專一，甚至願意為愛放下尊嚴。

巨蟹座：

保護意識濃厚的巨蟹座不會輕易陷入愛情，但將愛情看得很重的他們，相當渴望和深愛的人建立家庭，因此一旦愛上就會相當長情，願意為愛傾盡一切，具有很強烈的奉獻精神。值得注意的是，這時的巨蟹座會變得很依賴另一半，容易在感情中迷失自我。