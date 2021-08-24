查馬克‧法拉屋樂的告別彌撒24日在屏東來義鄉丹林聖保祿天主堂舉行，逾百人前來悼念這位守護部落文化的勇士。（謝佳潾攝）

查馬克‧法拉屋樂的告別彌撒24日在屏東來義鄉丹林聖保祿天主堂舉行，逾百人前來悼念這位守護部落文化的勇士。（謝佳潾攝）

告別彌撒上，查馬克的家人宣稱伍麗華(左一)是自己人，請她一同列席向大家致謝。(謝佳潾攝)

「原來愛人的能力也會遺傳。」立委伍麗華因曾為泰武國小校長，所以也與身為學校主任的查馬克‧法拉屋樂同事過6年，2人間的好交情無需言表，告別彌撒上查馬克的家人更宣稱伍麗華是自己人，請她一同列席向大家致謝，對此，伍麗華感動不已，感謝查馬克送她這份禮物。

伍麗華指出，查馬克是一個職人，雖會做很多事，會運動會音樂會木雕，但其實一生只專注一件事，也就是「傳承」，如他不僅會游泳，也培養過無數的游泳健將；又如他不僅從小學族語、唱古謠，從事教育工作後，也把所學教給學生，甚至成立泰武古謠傳唱隊。

她說，查馬克曾告訴她，他小時候不懂為什麼父親要做那樣的事，為什麼要用自己的錢蓋游泳池，只為教更多孩子游泳，又為什麼為了要帶孩子出去比賽，而用自己的錢買了台9人座小貨車。而她現在要跟查馬克說，原來不只長相會遺傳，愛人的能力也會遺傳，在查馬克身上，我們看見懂得付出的人，其實得到的永遠比付出的還要多。

她說，查馬克不僅尊重長輩，也會傾聽長輩、部落與土地的聲音，他即使有再多的想法，也會先傾聽別人的說法，他就是這麼謙卑的人，他知道唯有用溫暖用包容慢慢地說，才有辦法讓人家聽得懂、看得懂他想要傳達的事，就如傳達原住民文化這件事，原民的文化真的讓人很難懂，而他用他的方式讓全世界懂了。

她說，我們一直在跟他學習，想成為他的樣子，他的風格很獨特，而最獨特的就是愛，他的愛很大、可以納百川，可以容忍所有的人事物。

演活《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」的屏東泰武國小主任查馬克‧法拉屋樂，19日23時05分在來義鄉丹林部落住家安然辭世，享年42歲。治喪委員會24日上午9點在來義鄉丹林聖保祿天主堂為他舉辦告別彌撒，逾百人前來悼念這位守護部落文化的勇士。