有些人看起來平易近人、很好相處，但深入交往之後才會發現他們深藏在內心、不為人知的一面。《靈匣網》發文分享，天秤座、水瓶座和雙魚座的人雖然外表看起來單純無害，其實擁有非常複雜的心思，讓人難以摸透他們的真實想法。

1、天秤座

天秤座給人的感覺都是很單純無害，大家和他們相處的時候，都會感覺非常舒服輕鬆且愉快，但事實上他們始終戴著面具和別人相處，會運用自己的高情商，判斷該說哪些話、做哪些行為，並且隱藏住自己複雜的心思。不過其實天秤座本質還是很善良的，戴著面具也只是為了保護自己，也保護在乎的人。

2、水瓶座

水瓶座一直給人一種孩子氣的感覺，但事實上他們只是故意裝作單純的模樣，不過並沒有任何惡意，單純覺得很有趣而已；水瓶座的智商非常高、內心敏感複雜，很容易注意到小細節，一旦有人想要進入他們的內心，試圖了解他們，水瓶座很快就會察覺，並改變自己的行為模式，很少有人可以真正摸透他們的真實想法。

3、雙魚座

雙魚座在一般人的印象中，都是屬於單純柔弱的類型，深入和他們交往以後，他們也始終散發出美好的光芒，讓人很難不相信這就是他們真實的模樣，然而雙魚座的內心其實相當複雜，甚至可以說他們城府很深，就算外表看起來柔弱，卻很少有人可以真正傷害到他們，只不過這一面被他們刻意隱藏起來，不願被人發現。