有些人談戀愛總是給戀人很大的壓力，星座運勢網站「星座漫畫」點名，獅子座、天蠍座、巨蟹座的人談戀愛控制慾很強，又整天疑神疑鬼，身為他們的另一半每天都活得很辛苦，幾乎就快要被逼瘋。

▍第三名：獅子座

獅子座自尊心很強，非常好勝，希望得到大家的崇拜，談戀愛後他們喜歡擺出高高在上的姿態，對於另一半的控制慾很強，希望對方能跟他報備所有行程，也希望對方能照著自己的意思做事，另一方面，他們又很愛吃醋，動不動就懷疑另一半和異性有曖昧，因此交往過程總是為了瑣事吵架，常常讓戀人感覺快要被逼瘋。

▍第二名：天蠍座

天蠍座在愛情中非常沒有安全感，他們希望戀人的眼裡只有自己的存在，佔有慾非常強烈，他們無法忍受被背叛，因此希望掌握對方所有行蹤，甚至還會追蹤戀人身邊朋友的社群帳號，唯有如此他們才能稍微感到安心。天蠍座非常專情，但也很害怕失去這段感情，因此常常對戀人疑神疑鬼，一點蛛絲馬跡就會引發他們的不安和暴怒，因為他們的陰晴不定，讓戀人總是瀕臨崩潰邊緣。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座心思很細膩，不過談戀愛時過於敏感，常常為了雞毛蒜皮的事情無理取鬧，許多在旁人眼裡不值得一提的小事，到了他們眼裡都變成驚濤駭浪般的大事，因此他們在愛情中往往情緒起伏非常大。巨蟹座在愛情中特別需要安全感，凡事都要和他們報備，他們又很愛控制另一半，甚至連生活中的小習慣都要管，幾乎快要把情人逼到發瘋的臨界點。