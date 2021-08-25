每個星座的個性都不同，有些人看起來並不適合，不過相處起來後會發現，雖然性格差異大，但卻形成互補，雙方的默契甚至意外的好，《靈匣網》近日分享4個性格雖然差很大，但結婚以後卻很幸福的星座組合。

1.雙魚座＆獅子座

雙子座非常貼心又溫柔，但做事有些優柔寡斷，獅子座則是具有領袖氣質，天生做事很霸氣，為人處世有主見。儘管雙魚座和獅子座的個性差很多，但他們卻容易相互吸引，雙魚座喜歡獅子座乾脆的做事風格，獅子座則喜歡雙魚座的溫柔體貼，兩人的個性互補，相處起來非常適合，婚姻生活非常有質感，是令人稱羨的星座組合。

2.射手座＆金牛座

射手座熱情大方，動如脫兔，而金牛座則是憨厚老實，靜若處子，射手座自帶光環，無論走到哪都受到矚目，這也會吸引沉默寡言的金牛座注意，而金牛座凡事都沉默是金，看在射手座眼裡反而很有魅力，兩人一旦牽手走進婚姻，可說是天作之合，能夠擁有完美的婚姻。

3.巨蟹座＆雙子座

巨蟹座沉著冷靜，非常顧家，而雙子座個性則非常鮮明，喜歡玩樂和旅行，兩人看似非常不合，但卻因為互補的個性，給彼此帶來不一樣的生活角度，巨蟹座給了雙子座安全感，讓他們在心靈上獲得慰藉，而雙子座則為沉悶的巨蟹座帶來生活色彩，他們彼此性格匹配，相得益彰，結婚後的生活，可說是多采多姿。

4.處女座＆摩羯座

處女座非常單純，就像一個永遠長不大的孩子，渾身散發純真光芒，而摩羯座精明老練，是闖蕩社會的老江湖，一個不諳世事，另一個老謀深算，因此對處女座而言，摩羯座的存在就像是他崇拜的對象，處女座對摩羯座而言，對方反而能激起他心中的童趣，使摩羯座非常寵溺處女座，這樣神奇組合的婚姻最有質感。