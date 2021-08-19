有些人非常捨得灑錢在自己身上，星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、天秤座、雙子座最捨得花大錢投資自己，他們深知擁有實力的重要性，會花大錢來提升自己的能力，除此之外也很認真將外貌維持在最佳狀態，只要能讓自己變好，花錢完全不手軟。

▍1.獅子座

獅子座自尊心很強，非常好勝，希望自己能夠成為最亮眼的那個人，受到大家的尊重和崇拜，因此非常捨得投資自己，無論是充實內在的實力，或是將外貌維持在最佳狀態，花錢完全不手軟。獅子座覺得錢能夠再賺，機會過了就抓不到了，投資自己是最划算的買賣，擁有堅強的實力才能達到心目中的夢想。

▍2.天秤座

天秤座很在乎自己的形象，無論是外貌、打扮或氣質，都希望自己能在大家面前呈現完美的一面。他們會花許多錢保養，維持年輕的樣子，穿著的單品也要是當季流行款式，只要穿起來能襯托自己，無論花多少錢都不會猶豫。除了外貌，天秤座也很重視氣質的培養，因此會在閒暇時接觸藝術、心靈方面的活動，讓自己成為內外兼具的人。

▍3.雙子座

雙子座年輕時會把大筆金錢花在吃喝玩樂上，完全沒有儲蓄觀念，只要能換得快樂，花多少錢都不手軟，隨著年齡增長，他們越來越知道投資自己的重要性，他們是享樂主義者，為了擁有更有質感的生活，會努力讓自己變得更好，增強自己的實力，努力賺錢、用心過日子，活出亮眼的人生。