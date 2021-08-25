全台二級警戒延長至9月6日，八大行業持續不開放，讓不少相關工作者叫苦連天。一名女網友更發文訴苦說，她每個月基本開銷是7萬元，政府這樣打壓社會底層，生活到底該怎麼過，但不少網友看了女網友的日常開銷後傻眼，認為缺錢還要每個月花1萬元治裝、7千元醫美，這叫作底層？果然貧窮限制了我的想像。

一名女網友昨在臉書社團《全台八大相關行業連署開業自救會》上發文訴苦，各位在沒有補助的情況下，每個月都要支出多少錢？她真的快過不下去了，因為每個月的基本開銷大概7萬元，包括房租3萬、治裝費1萬、車貸1.5萬、飲食1萬、醫美7000元以及其他的必要購物1.2萬元。政府這樣打壓八大行業，生活到底要怎麼過？可以多聽聽社會底層的聲音嗎？

一名網友將此貼文轉發到《爆廢公社公開版》上哀嚎，如果要這樣看，那他不就是比底層還要更底層的人？不少網友更留言吐槽說，「貧窮限制了我的想像」、「這樣底層，那我不就海平面以下了」、「這個價值觀怎麼了」、「這讓我開始思考，我三萬塊的薪水到底是怎麼活到現在的」、「這樣叫底層？那我不就在第18層了」。

另有許多網友則建議，如果受到疫情衝擊沒有收入來源，那就應該好好思考節流的部分。「治裝費、醫美和非必要購物真的可以先砍掉，這樣就可以過活了」、「房租3萬？ 治裝費1萬？你應該先從這兩筆上開始省錢」、「如果真的壓力大，可以減少不必要的花費，非必要的消費只是讓自己增加壓力」。

也有網友替其緩頰，其實如果不看治裝費與醫美的費用，光是房租與車貸加起來也要4.5萬元，在完全沒有收入的狀況下，真的是個不小的負擔。

全台二級警戒延長至9月6日，八大行業究竟何時可以開放，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上表示，如果有很好的指引，並能夠落實執行，主管單位也有能力管理，加上疫苗覆蓋率達到一定的程度，那就有機會可以開放。