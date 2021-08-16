本周五（20日）起土星、木星、海王星、天王星、冥王星匯聚，形成五星逆行，直到10月18日木星才會恢復順行，小孟老師點名，摩羯座、金牛座、雙魚座、水瓶座、天秤座在這段期間要特別注意人身安全，才能避免厄運纏身。

▍Top5 摩羯座

冥王星逆行本命宮，土星與木星逆行正財宮位，在五星逆行期間，顯示摩羯座在工作上容易不被主管、上司看重，業績波動較大，這段期間不宜談論薪資福利，也不宜轉換跑道。小孟老師建議，「可列印龍的圖案，放在書桌上象徵飛龍在天，有助化解厄運。」

▍Top4 金牛座

天王星逆行入元辰本命宮，天王星屬於變動行星，顯示金牛座要注意與交通相關的車關、刀關或者滑倒等意外，建議多穿灰色衣服解除危機。

▍Top3 雙魚座

海王星逆行入本命宮，小孟老師呼籲，雙魚座別隨意投資或玩股票，不然容易會有套牢的情況。另外，可多穿水藍色衣服緩解危機。

▍Top2 水瓶座

土星與木星逆行進入本命宮，顯示水瓶座會遇到心情沮喪、小人變多的情況，在五星逆行期間要隔外小心，不要談論他人八卦，否則容易被陷害。建議在身上包包放一顆象棋，最好選擇紅色的「炮」，能幫助將厄運變成炮灰。

▍Top1 天秤座

木星、土星逆行進入戀愛宮，顯示天秤座要注意身邊的爛桃花，已經有伴的人要當心小人介入，加上9月底將遇見水逆，小孟老師分析，「在五星逆行直沖本命宮與五宮之下，務必要小心再小心。」建議在隨身包包裡放竹筷子，藉此趕走厄運。