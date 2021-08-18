再過幾天就要進入8月底，星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，處女座、天蠍座、摩羯座、獅子座在8月下旬運勢上漲，生活、事業都漸漸步入軌道，感情方面也非常順利，單身者能遇到好桃花，享受甜蜜的戀情。

▍1.處女座

處女座在8月初運勢不順，身邊總有各種麻煩的事需要處理，不過他們不會被這些問題擊敗，依然充滿衝勁和自信，到後半個月一切終於漸漸步入正軌，不再勞心勞力。本月若出席社交場合都非常順利，會有貴人協助，而且這個月很適合談戀愛，建議單身者要把握機會認識新朋友。

▍2.天蠍座

天蠍座在8月下旬會有好運降臨，這段時間會花比較多時間在社交上，月底事業運很旺，努力衝刺就能有很大的收穫，能做出亮眼的成績，未來幾個月有機會升職、加薪。單身的天蠍座會出現心儀的對象，有伴的本周感情迅速升溫，內心感到甜蜜又幸福。

▍3.摩羯座

摩羯座8月的學習運、考試運很旺，可以多多安排進修或考證照的計畫，這段時間經營的人際關係對未來非常有幫助，尤其會結識事業上的貴人，因此一定要把握認識新朋友的機會。感情方面桃花很旺，單身者只要願意出席社交場合，就能認識不少條件不錯的異性。

▍4.獅子座

今年8月以前獅子座顯得有些低迷，這個月算是一個全新的開始，8月下旬獅子座平安度過水逆，所有事情越來越順利，月底運勢越來越旺，好事從天而降，終於擺脫過去的陰霾。單身者桃花旺，多參加相親或各種社交聚會，遇到喜歡的對象不要擺高姿態，用心追求就有機會步入甜蜜的戀情。