貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨（23日）走勢強勁，萬海飆出漲停，長榮及陽明出現7至8%的漲幅，讓一票水手嗨翻，沒想到今（24日）卻出現反轉，三雄分別出現1至3%的跌幅，無法延續漲勢，有網友點出恐又是「隔日沖大戶」出手釀禍。事實上，昨排行三雄買超第一名的券商是摩根大通，近期也被外界點名是「隔日沖明星隊」的一員，背後操盤手外傳是知名虎尾幫，而先前對貨櫃三雄上下其手的凱基台北、凱基松山等據點則顯得相對低調。

台股昨開高走高，航運股表現相當強勢，萬海攻上漲停價248元，長榮上揚超過8%，收在144元，陽明漲逾6%，收在139.5元。沒想到今（24日）卻腳軟，早盤雖一度衝高，但不到10點賣壓即出籠，隨後三雄股價都在平盤以下震盪，終場長榮收在140元，下跌14元（或2.78%），陽明跌5元（或3.58%），收在134.5元，萬海挫4元（或1.61%），收在244元。

貨櫃三雄再度翻船，引起PTT網友熱議，有人點出，昨（23日）盤後看到「隔日沖」明星隊摩根大通買超後，就知道今天危險了，「這些明星隊從7月開始，大量買超後，幾乎不會留倉超過2天，甚至有95%都是隔日開高倒。」

原Po也列出隔日沖的操盤方式，「前一天買超後，隔天先在開盤前試搓紅盤甚至漲停，早盤再拉比昨天收盤價高1至3檔的價位讓散戶追買並出量，最後9點半之後開始百張百張的倒貨。」

事實上，根據證交所公開交易資料顯示，昨排行三雄買超第一名的都是券商摩根大通，昨買超長榮15320張、陽明14077張及萬海5046張，另外，元大證券買超長榮7609張、萬海4415張。

值得一提的是，上周四（19日）三雄就曾被倒貨，當時摩根大通先在前一天（18日）買超長榮5079張、萬海2641張，不過隔天卻賣超長榮7302張、萬海3518張，當時也引起網友們的熱烈討論。

貨櫃三雄再被隔日沖主力盯上，有網友好奇，「未來航運走勢還可能再出現大戶專心吃貨拉一個中長波段嗎？還是現在就是不斷重演，每天給你希望，再讓你絕望的戲碼？」

網友紛紛留言表示，「重點是很多水手漲一天就開始在想未來多高多高了」、「摩根大通感謝散戶接刀」、「自己去看一下昨天的航運籌碼，全都是隔日沖大戶」、「谷歌評論又要被洗版了嗎？」、「這就是法律允許的交易方式阿，是散戶自己要避開」、「這就是散戶的致富密碼啊，跟著隔日沖做」、「早就知道有隔日沖了，還不跑」。