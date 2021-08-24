台股今日跳空開高站上10日線，台積電持穩、散裝航運、觀光及金融多頭表態，一度大漲超過160點，指數站上16900點關卡，不過，貨櫃三雄賣壓出籠股價翻黑、面板雙虎重挫，多頭追價謹慎，使得加權指數漲幅收斂，終場加權股價指數收在16818.73點，上漲76.89點，成交值放大至4131.43億元；櫃買指數收在205.61點，下跌0.47點，成交值為861.81億元。

證券分析師張陳浩指出，3天前季線已開始反壓，台股只要反彈也會遇上月線及半年線的壓力，目前最好是維持橫向整理，若是量能無法增加的話，預期會朝年線靠攏，現階段在操作上，持股比例高的宜逢高減碼靜待落底。

台股想要維持反彈需要有三項因素，張陳浩說，一是貨櫃三雄要動才會帶量，二是第三代半導體包括晶圓代工、IC設計、封測等指標股要維持強勢，三是蘋概股要能接棒演出。張陳浩認為，第三代半導體中的觀察指標要看聯電，外資昨日買超第一名，目前訂單能見度佳，受制產能已滿雖然營收無法增加太多，但毛利會上來，未來獲利看俏，都是可以驗證的，但股價卻漲不動，顯示市場主力還沒有回來。

航海王昨日貨櫃三雄僅有一日行情，今日換散裝航運領軍衝鋒，張陳浩認為，貨櫃三雄的籌碼亂、加上高檔套牢壓力相當大，將進入整理，散裝族群反應BDI指數上漲，未來還是比較有表現的機會。

盤面上，台積電(2330)收在572元，上漲1.06%；聯發科(2454)今日開高震盪走低，失守月線，收在909元，下跌0.22%；聯電(2303)開高走低，收在58.4元，下跌0.34%；台新金(2887)收在17.7元，上漲3.51%、中信金(2891)收在22元，上漲2.56%；散裝航運強勢，新興(2605)、中航(2612)收在漲停板。