全球最大電信營運商中國移動近期啟動大規模5G通用模組產品採購，以總體採購的晶片平台來看，高通的數據晶片佔比約半奪冠，其次為大陸的紫光展銳以及聯發科(2454)。

大陸最大同時也是全球擁有最多客戶的電信商中國移動日前公佈2021年至2022年5G通用模組產品集中採購競標結果，本次總採購量達32萬套，為目前大陸電信運營商規模最大的5G產品採購專案，這次共有7家廠商中標，其中移遠通信成為最大贏家，移遠通信還是中國聯通5G應用創新聯盟、聯通物聯網產業聯盟等組織成員。

在晶片平臺方面，高通為最大贏家，整體採購中，採用高通驍龍X55數據晶片的模組占比50%、總計159962套；採用紫光展銳春藤V510數據晶片的模組佔比約42%、總計134784片，其他則為台灣的聯發科(2454)。

根據GSMA Intelligence的資料，大陸已成為全球最大的物聯網市場，在全球15億蜂窩網路連接中占比64%，預計接下來除了中國移動外，大陸國內其他運營商中國聯通、中國電信等也會大規模採購5G模組。