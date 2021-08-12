國內疫情趨緩，目前已由三級警戒降至二級，餐廳也部分開放內用。由於明年底將舉行縣市長大選，各地縣市長治理都以防疫為第一優先。2021《遠見》施政滿意度調查，新北市長侯友宜蟬聯五星市長。侯友宜對此表示，下一步是「把疫情守好」，讓新北市民回到正常安全的生活。

針對2022年市長連任或2024年總統大選的規畫，侯友宜皆受人矚目。據香港媒體《中評社》報導，侯友宜12日出席2021遠見雜誌五星縣市長頒獎典禮時表示，他的下一步很簡單，就是把疫情守好，讓新北市民回到正常安全新型態的生活，他一定會做好這件事、努力做好現在的工作。

侯友宜表示，謝謝新北市民的支持與鼓勵，他現在最重要的是要好好地守住疫情，讓疫情穩定下來。更重要是要帶動經濟，讓經濟復甦、轉型，大家團結在一起，努力把防疫做好，是他現在最重要的工作，比如他跟桃園市長鄭文燦一樣，都是共同生活圈，應該攜手合作守住疫情，帶動經濟發展。

《遠見》雜誌今年評比的五星縣市長中，有4位首長成功衛冕五星，分別是新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦、連江縣長劉增應。2019年曾拿下五星的花蓮縣長徐榛蔚，去年小跌至4.5星，今年又重回5星。