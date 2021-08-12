台灣目前取得逾1000萬劑進口疫苗，開放施打對象已排至第10類，國內已累計接種915.4萬劑疫苗，人口涵蓋率達36.88％，但是台灣現有疫苗打完之後，8月可能就沒有疫苗可打。作家蔡詩萍指出，疫苗青黃不接這件事情，可能就可以把民進黨執政的神話、以及衛福部長陳時中神話打掉了。

蔡詩萍12日在POP Radio廣播節目《POP大國民》中表示，很多長輩們大概在5月、6月打第一劑AZ疫苗，依照時程排的話，約在8月下到8月底就要打第二劑，他們如果等不到疫苗，那下一步會是什麼？所以政府為什麼會緊張，因為民進黨政府自己的疫苗青黃不接、接不上來的這件事情，可能就可以把民進黨執政的神話以及陳時中神話打掉了。

蔡詩萍指出，現在國內僅存的這一些疫苗，到8月底之前，若沒有其他疫苗大量進來，現在還在等疫苗的人怎麼辦，特別是那些打完第一劑之後，正在等第二劑疫苗的人，就沒疫苗可打了。

蔡詩萍認為，我們現在比較大的困難，就是我們的疫苗真的不夠，現在的疫苗荒，連陳時中都有一點緊張了，因為都已經到了8月。我們的疫苗施打率才4成多，而且現在最大的困境是疫苗不夠了。還好今天我們自購的52.4萬劑AZ疫苗今天抵台了，可是52.4萬劑再加上我們現有僅存的這些疫苗，有沒有超過100多萬劑呢？可能用完就沒了。