美國撤軍，塔利班軍隊旋即全面攻占阿富汗上台，藍營名嘴喊出「今日阿富汗，明日台灣」，民進黨立院黨團書記長羅致政批評，這樣類比非常不恰當、不倫不類，國民黨會有這樣類比，就是回想到1949年。前國民黨青年團總團長呂謦煒痛批，民進黨上下是如此的羞辱軍人，輕視歷史，怎還有臉指斥當時執政、捍衛國家的政黨？

呂謦煒表示，從前總統陳水扁到民進黨立法院黨團，都有人將阿富汗現在的時刻，與國民黨大陸失敗相比。然而，阿富汗政府軍受叛軍威脅時，許多部分不受抵抗就投降，甚至首都陷落不費一槍一彈。

呂謦煒指出，國民黨中央在面對共產黨提出「國內和平協定」時，拒絕投降，堅持到底，雖然失去了大陸，卻也保守了台灣。有些人誤以為國民黨沒來，台灣就可以獨立；但事實上是，當時無論台灣人或國際間，都認同台灣是中華民國的一省，國民黨如果沒來，只剩共產黨來赤化。國民黨帶領國軍經歷古寧頭大捷、八二三炮戰，是唯一真正與共產黨打過仗的政黨，也是守護台灣、建設台灣、推進民主的政黨。

呂慶煒強調，實際上，國共內戰迄今沒有正式停戰，兩岸其實還是敵對狀態，實際上台灣從未跳出內戰格局。因此，美國總統拜登說，「如果阿富汗自家的軍隊，都不願為自己而戰，那麼美國的部隊就更沒有理由、也不該繼續參戰並因這場戰爭而死...我不能、也沒辦法繼續下令讓我國的子弟兵，再因『別人的內戰』而無止盡的犧牲與喪命」，難道不值得我們警惕？靠人不如靠己！

呂謦煒質疑，我國改為募兵制後，4個月的軍事訓練，實際上使國軍素質下降，蔡英文政府不顧政府信義執意年金改革，還污名化軍公教人員，都讓國家士氣低落、軍力下降。根據去年網路民調，18、19歲年輕人有8成7恢復徵兵制。難道我們總是巴望著台海局勢有變時，美國一定會來幫助台灣嗎？連自己都不願意接受更嚴謹的軍事訓練，不願意打仗來守護國家，如何指望外國人義務協助？

呂謦煒痛批，更試想，蔡英文在洪仲丘案爆發時，曾表示洪案是「軍隊過度鬆散，權力無節制所致」，打擊國軍士氣；政府說好要給軍人的退休待遇，蔡英文政府說砍就砍，不顧國家誠信，對出面爭取權益的軍公教警消族群還貼上「肥貓」、「反改革」的標籤。又如蔡英文等府院高層不去金門紀念「八二三炮戰」60週年，時任民進黨副秘書長徐佳青更在政論節目上嗆「八二三是國民黨跟共產黨打，紀念沒有意義」。民進黨上下是如此的羞辱軍人，輕視歷史，怎還有臉指斥當時執政、捍衛國家的政黨？

呂謦煒抨擊，民進黨執政後，用違憲違法的手段追殺國民黨，輕視五權憲法的國家定位，將民主變成「民進黨做主」，自己人吃香喝辣，老百姓受苦受難，已有許多人看不下去。民進黨不思營造國內團結，卻致力分化台灣，民進黨只想著靠美國，卻弱化自身實力，這豈是維持台海穩定的正道？

呂謦煒說，國際關係總是利益為重，不能以台灣與美國同屬民主政體，就妄想美國會幫台灣到底。美國不是為了制衡蘇聯，與共產黨統治的大陸建交嗎？陸美爭衡之下，即使美國等西方國家聯手對抗陸俄，對原屬烏克蘭而現在被俄羅斯實質佔領的克里米亞，美國又幫得上什麼忙？

呂謦煒呼籲，靠人不如靠己，厚植台灣實力，加強全體中華民國國民的團結心與認同感，這才是最重要的。