今天是823砲戰紀念日，資深媒體人趙少康直言，沒有823，「沒有國民黨，也沒有民進黨存在」，當時台灣靠著將士用命、英勇不屈，艱辛的以寡擊眾，成功撐到美援台八吋砲扭轉戰局，成為接下來走向自由民主、經濟起飛的轉折點。

趙少康今（23日）在臉書發文表示，823砲戰是中華民國關鍵一役，因為這場慘烈的戰役，讓台灣更加明白戰火無情、和平可貴。823砲戰開打第一天，趙少康稱，一個砲彈就炸死了陸海空軍三位副司令，中國國民黨抗日英雄吉星文將軍也在823戰役中殉職，更有許多台灣士兵，為捍衛家鄉而壯烈犧牲，那一年的勝利，是由在砲雨中悍不畏死的官兵，共同捍衛自由民主的台灣兵及背後許多有錢出錢、有力出力的台灣人一同換來的。

趙少康批，所以當自己聽到有人說這是「國民黨與共產黨的戰爭」，或「這場戰役跟台灣人無關」時，真的很想一吐為快，因為落在金門的砲彈不長眼，不會分省籍或黨籍。劃清界線的說法是對當年壯烈犧牲、守下自由民主的忠烈們最大的不敬。

趙少康強調，因為知道「退此一步，即無死所」，所以「全島一命」，那是台澎金馬最團結的一年。靠著將士用命、英勇不屈，艱辛的以寡擊眾，成功撐到美援台八吋砲扭轉戰局，成為台灣接下來走向自由民主、經濟起飛的轉折點。趙少康認為，如果那一仗沒守住，「沒有國民黨，也沒有民進黨存在。」

生活在台灣的人民有不同的故事背景，趙少康直言，但現在都是中華民國這個民主自由國家的人民，經過數十萬發砲彈的洗禮，中華民國仍然堅毅長存。如果可以，祈禱不會再有戰火喧囂那一日，天祐中華民國。