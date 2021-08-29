每一位總統都想為自己留下歷史面貌與評價，中華民國總統民選後，如果說李登輝是「民主先生」，陳水扁是「首度政黨輪替」，馬英九是「尊嚴和平的兩岸關係」，那麼蔡英文將留下的是什麼？

有人會認為是讓台灣變成「全世界最危險的地方」，這是英國《經濟學人》雜誌認證，且危機尚未解除。也有人會認為是「冷血」，因為疫苗政策不當，想打的民眾打不到，想進的疫苗進不來，媒體評論：「台灣當觀眾1年多，如今手無寸鐵抗疫」，讓台灣人刻骨銘心。

我的看法是，蔡英文最在意的「蔡英文路線」，5年下來，已經出現失敗之兆，政治遺產或政治遺禍，正走在十字路口。

「蔡英文路線」可與之前的「馬英九路線」相對照。「馬英九路線」是「親美，友日，和陸」，與美、日交好，同時也與大陸保持和平交流。「蔡英文路線」則是「親美日，抗中國」，從「陸」與「中」的用字之差，可見兩種路線差異。

一葉知秋，「蔡英文路線」出現失敗危機，反映在最近兩件事上頭：第一，美軍狼狽撤出阿富汗，美國協防承諾出現破口。第二，蔡政府堅持許久的「BNT疫苗不能透過大陸、標籤上不能有『復必泰』」，繞了一大圈卻全部棄守。中央 流行疫情指揮中心宣布，台積電與鴻海、永齡購買上海復星代理的BNT原廠疫苗，外盒包裝印有「復必泰」的品名，瓶身上則有「復星醫藥」等中文字樣，「雖然這與原約定的標示方式不同，但政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。」

換言之，綠營側翼抹紅大半年的「中國疫苗」，蔡政府不但接受，也不再堅持原廠輸出的承諾，形同去年迄今外界認為政府在「卡」BNT的理由都放棄了。有人認為，這是因為快開學了，所以得趕快讓BNT疫苗進口。對照之前鴻海創辦人郭台銘還得公開懇求政府放行，讓人不禁有「早知如此，何必當初？」之嘆。

這個小小的變化，反映出一個問題：蔡英文政府為什麼這麼堅持？疫苗是救命的，一刻都不該耽誤，更何況，馬英九政府時代還有簽《兩岸醫藥衛生合作協議》。講白了，如果是馬英九執政，BNT疫苗去年就進來了。那麼另一個問題是，既然蔡英文這麼堅持，如今讓步的理由是什麼？執政邏輯是什麼？

再說美軍撤出阿富汗，《紐約時報》示警包括台灣在內4個國家必須要小心。國際與評論咸認，美國信譽嚴重受損，儘管拜登政府極力澄清，也公開力挺台灣，但是對舒緩台灣民心焦慮作用有限。很簡單，國際政治太深奧，但台灣人都懂「渣男拋棄前女友，但請放心，因為妳比較重要。」這樣的辯詞有多少說服力。

我認為美國有挺台意願，但未必不會「有心無力」。阿富汗事件的啟示，我身邊即使是最深綠的朋友都承認，台灣必須自助人助。那麼，問題來了，台灣要如何自助？別無他途，唯有「強化國防，兩岸和解」，但後者，蔡英文做到了嗎？

從BNT疫苗進口繞不過大陸，到美軍撤軍阿富汗的警示，證明堅持政黨意識形態，衣尾美國對抗大陸，棄守兩岸共同基礎，是將政黨以及個人權力、喜好都置於國家利益與民眾福祉之上，這條路是行不通了。

麻煩的是，「蔡英文路線」的失敗不只是她個人的失敗，而是把台灣前途與民眾身家安全都綁在一起了，那國人該如何自處？

（作者為前總統府副祕書長）