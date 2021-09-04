國軍秋祭未唱國歌 遭遺族糾正儀式重來

陸軍第8軍團指揮部3日在澄清湖國軍忠靈塔舉行「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」，但因儀程未安排唱國歌，引發現場遺族不滿。而這段影片也曝光了，只見遺族怒喊「身為國家軍人，不唱國歌嗎？」。8軍團事後強調，經觀禮人員提醒，即重新執行正確儀程，對此次疏失深切檢討。

此場秋祭儀式，由第四作戰區指揮官傅正誠擔任主祭官，市府、市議會、高雄市榮民服務處及團委會等近百人到場參加，同時也邀請將士遺族家屬代表出席，主祭官率眾代表向國軍先烈獻花致敬，並向遺族家屬表達慰問，場面莊嚴隆重。

由於儀式尚未唱國歌就結束，引發遺族當場抗議。從現場71秒影片中可見，參加祭祀的家屬十分不滿，其中有一名婦人當場大喊「蔡英文算什麼東西啊」、「那些軍人將士，不是白白犧牲的，是為國家...」、「身為國家軍人，不唱國歌嗎？」畫面曝光後，下方有不少網友討論，有人說「了不起，說出老百姓的心聲」、「參加重要祭典，不唱國歌有點...」、「罵的好」。

軍方當場表示，「這是疏忽我們再來一次」；後來相關儀程也重新進行，遺族高唱國歌，語調高亢，現場氣氛莊嚴動容。8軍團強調，對此次疏失深切檢討，將反省精進，感謝遺族家屬的體諒及各界關心。