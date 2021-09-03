九三軍人節，澎湖縣長賴峰偉3日主持澎湖各界秋祭陣亡將士典禮，向入祀忠烈祠的先烈們表達崇高的致敬與哀思，緬懷先賢先烈的壯烈犧牲精神，祭典過程肅穆莊嚴。

澎湖秋祭先烈暨陣亡將士典禮3日上午在忠烈祠舉行，由賴峰偉擔任主祭官，遵守防疫規定，今年由軍政首長、各局處長、烈士遺族家屬等人陪祭。

賴峰偉向革命先烈陣亡將士上香、獻花、獻爵、獻果、行三鞠躬禮，悼念為國捐驅的英勇壯舉，也慰問烈士遺族代表，表達關懷之意。澎湖各界秋祭陣亡將士典禮 賴峰偉主祭緬懷先烈

九三軍人節，澎湖縣長賴峰偉主持澎湖各界秋祭陣亡將士典禮，向入祀忠烈祠的先烈們表達崇高的致敬與哀思，並緬懷先賢先烈的壯烈犧牲精神，祭典過程肅穆莊嚴。

澎湖秋祭先烈暨陣亡將士典禮3日上午在忠烈祠舉行，由賴峰偉擔任主祭官，遵守防疫規定，今年由軍政首長、各局處長、烈士遺族家屬等人陪祭。

賴峰偉向革命先烈陣亡將士上香、獻花、獻爵、獻果、行三鞠躬禮，悼念為國捐驅的英勇壯舉，也慰問烈士遺族代表，表達關懷之意。