國軍秋祭未唱國歌 遭遺族糾正儀式重來

今天是九三軍人節，為緬懷國軍先烈將士犧牲奉獻精神，國軍第四作戰區3日上午前往澄清湖國軍忠靈塔舉辦秋祭儀式，不過由於秋祭儀典未唱國歌，遭到在場遺族糾正後儀式重來，國歌聲響，語調高亢，氣氛相當莊嚴動容。

國軍第四作戰區今早前往澄清湖國軍忠靈塔舉辦國軍秋祭儀式，由第四作戰區指揮官傅正誠擔任主祭官，市府、市議會、高雄市榮民服務處及團委會等近百人到場參加，同時也邀請將士遺族家屬代表出席，主祭官率眾代表向國軍先烈獻花致敬，並向遺族家屬表達慰問，場面莊嚴隆重。

不過由於儀式不到20分鐘，且尚未唱國歌就結束，引發數10名遺族當場抗議。民眾表示，司儀念完祭文後不到20分鐘就結束，強烈要求主祭官唱國歌，儀式重新再來一遍，最後在莊嚴雄壯國歌聲中結束秋祭。

八軍團發言人張維新坦承有行政疏失，表示司儀拿到錯誤的程序表，現場除向遺族致歉，指揮官也下令儀式重來，遺族高唱國歌，語調高亢，現場氣氛莊嚴動容。