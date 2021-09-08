【LIVE直播】緬懷導演李行 第一殯儀館告別式｜2021.09.08

李行追思儀禮8日在台北市立第一殯儀館景行廳舉行。（兩岸電影交流委員會提供）

台灣電影教父李行上月19日晚間因心肺衰竭病逝，享耆壽91歲。追思儀禮8日在台北市立第一殯儀館景行廳舉行。從上午9點半開始公祭，包括導演侯孝賢、朱延平、王童、吳念真等人，還有李烈、楊貴媚、廖慶松、石雋、葉如芬等超過百位親友出席，成龍與林鳳嬌則由在台灣的兒子房祖名代表致意。典禮一開始先由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚引言，並播放李行傳奇人生的回顧影片。

影片中提及他執導生涯29年，共拍攝了52部電影，並配上他生前受訪所說：「做電影是無私的，是為了電影的成功，雖然志在必得，但動機是要把台灣的電影做好」，同時拍下他與深愛的妻子一起散步的恩愛身影，同時他吟唱〈小城故事〉的歌聲揚起，最後以親筆寫下的「路很長，慢走，總得把它走完，有始有終」做結。

告別式上，李行的堂弟李光燾代表李嗣的家屬和全場致詞，「子達（李行本名）最喜歡交朋友，今天看到他的好朋友都來了，我相信他一定很高興，在天上看著我們，高高興興唱他最愛的〈小城故事〉」。

女兒李顯順哽咽表示：「我爸爸是一個非常注重禮儀、注重禮數、也是很好客細心、要求完美的人，每次活動一個月前，他就開始準備宴客名單，每次看他非常煩惱地刪刪減減，我和我媽都非常大而化之的人，所以都不知道為何他那麼傷腦筋。直到這次整理名單時，我才明白他的朋友真的太多了，所以如果我今天有任何疏漏，希望他可以原諒我這個粗心的女兒。」

文化部長李永得同時頒贈總統褒揚令予家屬，寫道：「資深電影導演李行，本名李子達，英徽雅量，瑋質儒謹。年少來臺，優游現國立臺灣師範大學，參預劇團出演，鍾愛第八藝術，礱習淬琢，振羽摶飛，肇始逾半世紀馳騁影壇之崢嶸歲月。」儀式結束將進行火化，骨灰移靈至天帝教天安太和道場安奉。