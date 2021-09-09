防疫視同作戰不能出現任何破口！市議員江肇國等人9日加碼爆料，接獲台中市學生家長指出，今日北勢國中也辦理戶外教學共計7台車、近200人出遊到墾丁及義大世界過夜，明顯有違中央防疫規定，家長對於全程防疫作為及用餐情況都讓相當擔心。

江肇國等人表示，對照市長宣布的「一例確診全校停課」的嚴厲作為，但是教育局卻同意各校四處旅遊，看來台中市政府的府內並不同調，民政局與教育局集體打臉盧市長宣稱的防疫從嚴。

教育局表示，此案為該校舉辦三年級戶外教學，前往高雄墾丁，參加師生共175人，乘坐七部遊覽車，每部遊覽車乘坐20到28人，用餐使用隔板並採梅花座。

教育局強調，但本案參加人數175人超出中央流行疫情指揮中心公告的集會活動人數室內上限80人，教育局將行文糾正該校並函文要求各校依組團人數規定辦理戶外教學，務必落實防疫規定，維護師生健康安全。