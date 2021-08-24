李棟樑致贈官兵秋節慰問品。軍聞社提供

配備雄二、雄三反艦飛彈與海劍二防空飛彈的塔江軍艦，預計9月上旬在蘇澳海軍基地舉行成軍典禮，軍友社理事長李棟樑與秘書長蔡鴻圖等人，今日上午前往蘇澳基地慰問官兵，海軍司令劉志斌上將親自陪同；這是李棟樑第7度前往蘇澳基地，他特別祝福海軍官兵軍人節與秋節愉快，並向他們捍衛海疆的辛勞，致上敬意。

李棟樑憶及當年高雄氣爆，海軍陸戰隊的官兵深入災區支援，愛民助民的義舉令人十分感動，國人也都看在眼裡，陸戰隊義無反顧、全心投入救援的精神，著實讓人敬佩。

李棟樑提及阿富汗政局時說，他每天都在看CNN的相關報導，看到阿富汗人民逃亡畫面，讓他很難過也很感慨。曾親身經歷過越南淪陷，搭機驚險撤離的李棟樑說，台灣有國軍守護國家與家園，國人更應珍惜與肯定國軍，支持國軍。

此外，李理事長號召全國工商企業界發起「企業敬軍活動」，今年「九三軍人節」全國超過4085家知名廠商、連鎖企業共襄盛舉，提供官兵食、衣、住、行、娛樂等各項優惠，表達對國軍的敬意。