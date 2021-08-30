隨著美國及其盟國的軍艦在印太地區活動頻繁，中國修法，要求所有通過其領海的外國船隻，自9月1日起都必須向中國通報。根據《中華人民共和國海上交通安全法》最新規定，有五類進入其領海的外國船隻必須向其海事管理機構通報，其中包括潛水器、核動力船舶、載運放射性物質的船舶、載運散裝的油類、化學品、液化氣體等有毒、有害物質的船舶，以及「法律、行政法規或國務院規定的可能危及中華人民共和國海上交通安全的其他船舶」。

外界認為，中國如果在南海和台灣海峽嚴格執行此新規定，勢必導致區域危機升溫。

一位海軍退役將領說，中美大費周章，只為了證明「航行自由」權利、「領海主權」維護；為什麼歐美國家航母不走台灣海峽，執行航行自由通過？因為光就中共海上民兵的武裝漁船，在平潭-新竹南寮海域，〈海峽最近距離68海浬〉，遂行海上「捕漁自由」，300艘具有完整通信系統及隱藏武裝之小漁船，在海峽中線附近下網佈陣，屆時航母戰鬥群，就怕小鬼難纏，進退維谷，惹一身腥。

這位曾擔任艦長的退役將領，以起運補金馬外島經驗指出，日前美雙艦同時南北通過台海，中共如真用海上民兵藉捕魚之名行阻擋、騷擾之實，〈福建省登記有案之海船超過六萬艘〉，會讓美艦進退維谷毫無招架餘地。中共軍方不需派一兵一卒就把這棘手問題丟給美海軍去傷腦筋了！