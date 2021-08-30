第76屆聯合國大會9月14日將在紐約聯合國總部開議，並於9月21日至27日期間舉行總辯論，受新冠肺炎疫情影響，將以實體會議及預錄聲明並行的方式進行。外交部表示，將透過具體推案規畫，以各種多元方式向國際傳達訴求、強化發聲。

我退出聯合國之後，即遭聯合國體系排除多年，近來政府改以降低政治性方式進行實質參與，外交部預計9月2日舉行線上記者會，由主祕徐儷文說明今年聯合國推案情形。

外交部發言人歐江安表示，第76屆聯合國大會訂於9月14日在紐約聯合國總部開議，外交部部長吳釗燮日前以「想像納入台灣─更具韌性的聯合國體系」為題撰文，強調聯合國體系在陸施壓下，持續錯誤引用聯大第2758號決議不當排除台灣參與，該文已陸續獲得國際媒體刊出。

她說，外交部另將製作文宣短片，透過社群媒體推升友我聲量，我國駐紐約辦事處同時也將配合推案在紐約進行系列活動及在地文宣，共同增進聯合國社群瞭解並支持我方推案的訴求，包括台灣在協助全球落實永續發展各領域的成果及貢獻。