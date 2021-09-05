朱立倫於眷村舉行座談強調，明年贏2024才會贏，他要帶領大家、團結大家明年打勝戰。（讀者提供）

國民黨主席爭霸戰將於9月25日投票，問鼎連任的黨主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國民黨主席朱立倫等四雄爭霸，昨日舉行電視辯論後。朱立倫與江啟臣今天展開地方激烈肉搏戰，分別在中部爭取基層黨員支持。江啟臣爭取黃復興黨部的全力奧援，朱立倫與基層座談強調明年贏，2024才會贏。

國民黨台中市黃復興第四區黨部，今天上午舉行委員會黨主席江啟臣受邀與會，市議員羅廷瑋、陳文政與陳政顯陪同出席。江啟臣說，今年10月到12月有兩次公投選舉，包括罷免立委陳柏惟案、反萊豬及護藻礁3公投，希望黨員同志踴躍投票，讓公投過關。

朱立倫今天走訪新竹、苗栗、台中3縣市，朱立倫還到還到光大新城、莒光新城等與台中黨員座談。朱立倫指出，他要帶領大家打敗民進黨，民進黨欺負所有台灣人、所有軍公教，一個疫情搞的亂七八糟紓困都不會做。明年贏2024才會贏，他要帶領大家、團結大家明年打勝戰，每位國民黨員都很重要最後一定要贏，「我們是必勝藍！」