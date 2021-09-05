以「結束一黨專政」為綱領之一的香港支聯會，屢被取締，成員團體接連退出。香港支聯會今（5日）表示，常委會就支聯會未來經多次商討，無法達成一致決定，本月25日將召開特別會員大會商討，解散議案交由會員大會表決。

據了解，香港支聯會常委早前被香港警務處國安處要求，最晚在本月7日提供成員及財務等資料。支聯會表示，拒絕配合這個無理要求，強調支聯會並非任何國家或團體的「代理人」，警方無權以國安法第43條附表五，要求他們提交任何資料。

據港媒報導，支聯會表示，面對日益嚴峻的政治風險，支聯會必須思考是否以目前法律形式繼續運作，多名常委與前常委因抗爭而官司纏身，預計對支聯會的打壓定必繼續，競逐常委人士要有入獄準備。

香港支聯會認為，警方並無提及指稱支聯會為「代理人」的理據、偵查的危害國家安全罪行與支聯會的關係等，但已將支聯會當成嫌疑犯調查，任意標籤民間團體為「外國代理人」而不提理據，藉口要求提供資料，質疑是濫權及不合理，支聯會拒絕配合散播恐懼。