蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞中表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。藍營人士見機不可失，強烈批評蔡總統把中國大陸當「鄰國」，等於是「兩國論」的翻版。

總統府對此項批評不做回應，陸委會也只說兩岸政策不變。倒是民進黨發言人顏若芳表示，蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀。

顏若芳說，蔡總統執政以來力求穩定兩岸和平現狀。但是蔡總統在第一任就職演說中，公然否認「九二共識」，使兩岸關係一夕丕變，各項官方溝通交流中斷，這是追求兩岸和平穩定現狀嗎？

其次，蔡總統就任後，聽任有心人士進行一系列「去中國化」舉動，引起大陸官方及民間人士不滿，也升高了大陸人民對台灣的敵意，甚至發出武統聲浪。這也是蔡總統所追求的兩岸和平穩定現狀嗎？

馬英九總統任期內，兩岸相安無事，甚至實現「馬習會」。這才是有助兩岸和平穩定的表現。

蔡總統不敢制憲正名，不敢宣布台灣獨立。只敢自稱「中華民國台灣」，自爽自嗨一番。想重提「兩國論」，又不敢公然明講。只好暗指大陸為「鄰國」。同樣自爽自嗨一番。但是這種偷偷摸摸的舉動，不但對於台獨無濟於事，反而讓兩岸關係更加緊張，與促進和平穩定背道而馳。

顏若芳的發言，只能說是胡扯一通，不知所云。

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