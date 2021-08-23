今天是「823砲戰」63周年，國民黨立委鄭麗文感謝國軍當時奮勇抗敵，保衛台海安全。想到總統蔡英文日前在民進黨中常會上表示，台灣唯一的選項就是讓自己更強大，鄭痛批，蔡英文再次表演了說空話的藝術，但說的跟做的卻完全不一樣，連疫苗都是靠別國幫助，現更要靠效力未知的高端疫苗，把人民當白老鼠，這就是蔡英文口中守護台灣？

鄭麗文今（23日）在臉書發文表示，由衷感佩英勇的國軍官兵們犧牲性命，在最前線抵擋共軍猛烈砲火，保衛了台灣的安全和平，讓我們享有民主自由的生活。

然而民進黨對此一歷史事實態度，鄭麗文抨擊，卻是一再刻意忽略，並強調民進黨執政五年以來，已陷台灣於更加危險的情勢當中，不停操縱仇中意識、為了選舉大賣芒果乾，一味的服膺美國、聯美抗中，喊著「台美關係史上最好」的空泛口號，但台灣究竟獲得了什麼實質好處？

對於蔡英文總統18日在民進黨中常會說「台灣唯一的選項就是讓自己更強大、更團結，更堅定保衛自己，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」，鄭麗文痛批，蔡英文再次表演了說空話的藝術，乍聽之下似乎條條有理，但說的跟做的卻是完全不一樣，連最基本保護人民免於病毒威脅的疫苗，都要靠其他國家的捐贈才能展開大規模施打，錯誤的疫苗政策造成國內疫苗面臨空窗期，竟還要用沒有國際認證、保護力未知的國產來遞補，甚至計畫要讓國軍全面施打高端，如此將人民當作白老鼠，難道就是蔡英文口中的守護台灣嗎？