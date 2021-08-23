今天是823砲戰紀念日，朱立倫由金門縣長楊鎮浯陪同赴太武山公墓致敬。（李金生攝）

今天是823砲戰紀念日，朱立倫由金門縣長楊鎮浯陪同赴太武山公墓忠烈祠致敬。（李金生攝）

競選國民黨主席的前新北市長朱立倫，今天上午跨海赴金門悼念823砲戰陣公亡將士時，痛批民進黨用各種黑墨掩蓋、扭曲歷史，不願讓下一代知道先賢先烈為台灣、中華民國犧牲的歷史真相。他並強調，國民黨是堅守自由民主、捍衛中華民國的正藍，絕對不會變成小綠、小白。

上午赴太武山公墓致祭，並參觀榕園823紀念館的朱立倫說，革命先烈用他們的鮮血捍衛國家，讓人十分感佩，但大家也都發現民進黨用黑墨扭曲、掩蓋歷史，不願下一代知道這麼多前輩為台灣、中華民國犧牲的真相，「我們一定要大聲、大聲的告訴國人，真正保衛金門、愛台灣的是國軍部隊，是國民黨員!」

朱立倫並說，823是全民永遠紀念的日子，沒有當年先烈先賢用他們的鮮血保衛中華民國，就沒有今日台灣的安定繁榮，但民進黨卻刻意扭曲歷史，將它當做國民黨與共產黨之間的事。

朱立倫強調，大家要堅決告訴世人，台灣的主流民意不是民進黨透過大外、內宣所講的「台獨」，而是要堅守自由民主。

他並表示，國民黨是正藍，正藍就是要守護台灣、捍衛中華民國和堅守民主自由，絕不會變成小綠、小白，一定要對得起犧牲性命保衛台灣、中華民國的先賢先烈。

外界質疑朱立倫和江啟臣競選黨主席，一前一後來到金門，且江啟臣選擇到古寧頭敲和平鐘，他則到823紀念館致敬，頗有互別苗頭之意。朱立倫也說明，他在桃園市長、行政院副院長和新北市長任內，都會主持823紀念大會，「大家都有共同理念、共同價值」都認為紀念823緬懷革命先烈的犧牲奉獻，「沒有個人之間的差別，我們都是好朋友，歡迎大家來參加。」