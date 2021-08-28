客家委員會28日在彰化市八卦山上的乙未保台和平紀念公園，舉辦「乙未保臺126周年紀念活動」，彰化縣副縣長洪榮章等人應邀出席；客委會主委楊長鎮說連續3年舉辦紀念活動，緬懷先民勇敢犧牲、付出鮮血，盼發揚保台精神。

活動邀請參與戰役的姜紹祖、徐驤、吳湯興及邱鳳揚等客家抗日領袖的後代，與桃園龍潭區73公忠義廟後代家屬參加；紀念儀式以獻曲、獻旗等方式向犧牲的先人致敬，並邀請來金曲客家歌手米莎獻唱，緬懷曾在這片土地上奮鬥的先民，感念他們犧牲奮戰愛鄉護土的義勇精神。

楊長鎮表示，今年已是連續第3年舉辦乙未保台戰爭紀念活動，重回八卦山歷史現場，當年乙未戰爭，全台最大的戰場就在這裡，台灣義軍人數僅千餘人，面對1萬5000多名日軍，場面悲壯。

楊長鎮指出，盼透過紀念活動讓更多民眾知道，記得這段歷史，了解當年先民是如何勇敢的付出鮮血，展現對這塊土地的愛，也是台灣首次有民眾展現意識、行動，決心要為這塊土地犧牲。

他說，根據現今民調數字來看，民眾保衛台灣的決心十分堅定；在八卦山天空的先靈們應會覺得安慰；未來希望能在台灣許多角落，都能有以先人命名的道路，讓更多人記得他們的犧牲，也希望在社會有共識後，能夠進一步，推動成為國定的紀念日。