空軍志航基地飛官羅尚樺今年3月駕駛F-5E戰機在屏東外海失事殉職，4月舉辦公祭，總統蔡英文親頒褒揚令，並追晉空軍少校。羅尚樺烈士靈位今天九三軍人節入祀花蓮忠烈祠，縣長徐榛蔚率縣府各局處主管及各級單位代表致祭。

上午由縣長徐榛蔚擔任主祭官，誠敬焚香、獻花、獻果，以三鞠躬禮向為國捐軀先賢烈士致上崇高敬意及無盡追思，儀式樸實隆重、莊嚴肅穆，因羅尚樺老家在花蓮，供奉在花蓮忠烈祠，讓後人永遠敬仰、追思，紀念他們的表現。

少校羅尚樺3月22日駕駛F-5E戰機執行訓練任務時，下午3時6分於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，與另駕戰機擦撞墜海，羅尚樺被救起，送台東馬偕醫院搶救，不幸因公殉職。

民政處處長林金虎表示，花蓮縣軍人忠靈祠自9月3日至9月5日每日上午8時至下午4時開放民眾祭拜，因應新冠肺炎疫情影響，前往祭祀者請配戴口罩，並配合防疫措施。另因應環保政策，請儘量以合掌或鞠躬代替焚燒金紙炷香，並統一於室外祭拜區祭拜。