新北市長侯友宜被點名是國民黨2024年總統大選最強候選人，侯友宜回應表示，把自己的角色工作做好，在防疫、市政建設上努力，讓市民能夠回到正常的生活型態。針對2024總統大選，資深媒體人韋安表示，從多份民調來看，侯友宜在聲望、支持度，都長期維持穩定領先的趨勢，如果到時民意仍對他有強烈的期待，國民黨若採取徵召方式，他很可能順理成章出馬角逐2024。

韋安13日在《二大一廣場》撰文表示，最近台灣輿論話題都圍繞在侯友宜是否參選2024總統大選？他是不是藍營在2024最強人選和唯一選項？甚至是否藍白合或者侯友宜、柯文哲合，才能打敗民進黨？這些與論，有對侯友宜政治實力的肯定及期待，也有另有企圖的捧殺；而侯友宜的回應則是，身為新北市長，要把自己的角色工作做好。在防疫、市政建設上努力，讓市民能夠回到正常的生活型態。

韋安分析認為，《美麗島電子報》、《TVBS》、《東森新聞雲》等媒體民調，侯友宜在聲望、支持度和受肯定度，都長期維持穩定領先的趨勢，其中《美麗島電子報》6月所作的民調「誰最適合擔任2024總統？」侯友宜首度超越副總統賴清德，居第一，顯示台灣絕大多數人都滿意侯友宜的表現。

韋安指出，對2024總統大選，侯友宜從沒有表達過清晰的想法。如果到時民意仍對他有強烈的期待，國民黨若採取徵召的方式，侯友宜很可能順理成章出馬角逐2024。而這兩項如果缺一，侯友宜可能就繼續當他的新北市長，反正侯友宜都立於不敗之地。