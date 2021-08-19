國民黨主席候選人朱立倫。（圖／取自朱立倫臉書）

美軍撤出阿富汗、當地變天由極端組織「塔利班」（Taliban）掌權，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也棄國逃離。民進黨稱今日阿富汗亂局讓人想起1949年的國民黨，國民黨主席候選人朱立倫則回擊：「沒有1949的國民黨，沒有今日的台灣。」國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，朱此話一出讓綠營網軍全跳起抹黑，可見朱「肯定得是民進黨最怕的人」。

針對民進黨的攻擊，朱立倫17日在臉書回應，民進黨曾出過一個因貪污而聞名世界的總統，呼籲民進黨有空嘲諷1949年的國民黨，不如先看看2008年的自己；更強調，沒有1949的國民黨就沒有今日的台灣，沒有當年的國民黨與國軍奮勇抵抗侵略，台灣又怎會有今天的民主繁榮。

楊植斗18日在臉書發文表示，從韓國瑜選總統到羅智強的「疫苗乞丐」，民進黨出動黨院府狂轟濫炸、照三餐修理，這些與民進黨交戰的經驗，讓他深知一個道理：民進黨愈去抹黑丶鬥臭某人，動用網軍洗版丶譏諷，就代表他們愈害怕。換言之，「民進黨愈攻擊代表他們愈怕」，這點也能從側翼和網軍近期對中廣董事長趙少康「兵臨城下，蔡英文逃還是戰？」這個提問的攻擊看出。

楊植斗進一步指出，朱立倫在拋出「沒有1949的國民黨，沒有今日的台灣」這句話後，遭到民進黨與網軍發瘋似的抹黑潑糞，堪稱是這波攻擊中被網軍洗板洗得最兇也被黑得最深的人，由此可見，朱肯定是民進黨最怕的人。