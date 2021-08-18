《阿富汗啟示錄》 回顧17年前的『反軍購公投辯論』 ～高金素梅

美軍撤出阿富汗、當地變天由極端組織「塔利班」（Taliban）掌權，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）也棄國逃離，這讓國內「今日阿富汗，明日台灣」的危機感發酵。無黨籍立委高金素梅則憶起，17年前陳水扁時代的一場「反軍購公投辯論」，當時代表3000多位原住民民意的她無緣中籤，所幸媒體人陳文茜「讓賢」才得以登場辯論；17年後的今天看著「美國拋棄阿富汗」，重翻自己當年的反對意見書更覺警惕。

高金素梅17日在臉書發文指出，2004年總統大選，陳水扁政府將7000億軍購以「強化國防」交付公投，這是公投法立法後首度公投綁大選。依當時的公投法，中選會舉辦了5場電視辯論，她依法連署了3000多位原住民取得參加電視辯論的抽籤資格。

高金素梅表示，當日助理代理她赴中選會抽籤沒抽中，原以為沒機會參與電視辯論了，不料隨後抽中第一場辯論的陳文茜，竟將抽中的籤塞給她的助理，並轉告「原住民最有資格上第一場辯論反軍購」。因此她代表反對7000億軍購的公民登上電視辯論，行政院則派出時任新聞局長的林佳龍代表支持7000億軍購的政府，雙方進行了1小時的辯論。

對此，高金素梅直言，這已是17年前的歷史，但重新翻閱當年為辯論準備的《反對「強化國防公投」書面意見》，再看看現在進行中的「美國拋棄阿富汗」，大家能不警惕嗎？