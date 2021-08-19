國手羅嘉翎(右一)、籃壇一姊錢薇娟(左三)與新北市長侯友宜(右三)今化身時尚模特兒，走上伸展臺展現全運會設計服裝。(新北市新聞局提供)

全國運動會10月16日至21日在新北市舉辦，比照奧運等級，全運會也設計了賽會專屬服裝，在東京奧運獲得跆拳道銅牌的國手羅嘉翎、籃壇一姊錢薇娟與新北市長侯友宜今化身時尚模特兒，走上伸展臺，搶先曝光大會服裝。

羅嘉翎載譽歸國後換上新北代表隊服，積極備戰10月全運會；退役籃球國手錢薇娟在卸下選手身分後轉任教練，屢次帶領隊伍參賽取得優勝，這次則擔任全運會志工召集人，特地穿上專屬志工服站台，以自身專業經驗，號召有志者發揮服務精神隨時上場。

新北市長侯友宜表示，全運會是全國最大運動盛事，尤其今年接在奧運之後舉辦，特別比照奧運等級，創造賽會專屬設計款服裝，包括工作人員、志工、裁判、接待員人員與舉牌人員，及新北市代表隊的整體服裝，讓賽會上的每個人都是眾所矚目焦點。

新北市體育處找來有「設計教父」之稱的陳俊良設計大會服，以新北特色藍、綠、紅、黃為視覺基調，年輕、活力為設計理念，加入旗袍領、風衣扣設計巧思，東西結合，展現運動員身體線條的同時，兼顧舒適與便利性，將時尚導入運動日常。

神采時尚事業股份有限公司陳國欽董事長，並提供公司專利開發的咖啡紗機能布料，內層有吸濕、排汗、抗菌功能，外層具有防風防水不同功能，讓大會服裝展現運動時尚，更兼具舒適與環保。