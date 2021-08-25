全國運動會10月即將在新北市舉行，不過不少年輕選手尚未接種疫苗，外界關心市府防疫是否到位。對此，新北市教育局長張明文表示，目前全運會防疫計畫已函報教育部，目前賽事準備規畫如期舉行，針對賽事是否開放觀眾等細節，因疫情仍在持續發展，將與中央討論後說明。

張明文表示，全運會執行細節、防疫計畫已函報教育部，目前規畫賽事會如期進行，籌備委員會

已做好相關防疫規畫，另外距離賽事仍有2個月的準備時間，疫情仍在動態發展中，開幕典禮賽事都有納入規畫，籌備委員會將依賽事需求決定。

新北市長侯友宜表示，全運會不是單一新北市的事，賽事如何做好防範才是根本，新北已擬定細節，要再跟中央討論，希望及早定案，將以防疫做好為原則，至於是否開放賽事，只要疫情穩定就沒問題，仍要視中央防疫規定進行，另外賽事如何吸引更多人來觀看，有轉播行銷、媒體直播等方式都在跟教育部討論中，相信很快會有結果，事後會再跟大家報告。