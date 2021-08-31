桃園市政府31日舉行「110年度青年職場實習暨大專青年學生公部門暑期工讀計畫成果分享競賽座談會」，前3名全由中原大學學生包辦。

桃園市因疫情相對穩定，暑期如期推動「青年職場實習」及「公部門暑期工讀」2項計畫。青年職場實習廣邀多元類型並具有學習性質的產業加入計畫，有34家桃園在地企業參與，提供100個青年至企業實習的機會。

公部門暑期工讀計畫今年度雖受疫情影響，但報名狀態仍然相當踴躍，逾400名工讀生分發至市府所屬各局處及區公所等41個機關。為讓不同領域的學生交流職場體驗，舉行成果分享競賽，經評審委員評選出青年職場實習計畫前3名及佳作，鼓勵青年學子優秀表現。

前3名由中原大學工業與系統工程學系的學生囊括，3人都在華城電機公司學習。獲得第1名的羅加浲表示，藉由職場實習可以知道科系未來在職場的定位，也能了解自己有什麼需要增進之處；第2名的楊逸雯說，這是一個表現自己、證明所學的機會；獲得第3名的陳怡諠表示，實習過程中有安排老師諮詢輔導，非常感謝有這個機會。

就業職訓服務處指出，參與青年職場實習的企業會為青年打造量身製作的職能提升計畫，並聘請專業輔導業師諮詢，透過有制度的實習管道，培養青年專業技能，體驗職場中的人際互動，建立正確的就業態度。

就業職訓服務處表示，鼓勵桃園大專青年藉由暑期工讀機會，從實際參與中瞭解政策推動的過程與民眾服務的程序，瞭解政府的運作模式，並認識公部門的工作性質，是否與個人志趣相符，以作為未來求職規畫的參考方向。