平鎮區文化公園地下停車場工程去年崩塌釀1死2傷，桃檢查出是結構計算錯誤釀災，依過失致死起訴結構技師、建築師、營造商3人，桃園地院6日首開庭，結構技師坦承「誤植」，但認為建築師跟營造商也有複查之責，且是不是肇事主因仍待釐清，要求重新鑑定，建築師和營造商則辯稱對結構計算結果無覆核責任。

曾獲2019年獲得國家卓越建設獎的平鎮文化公園地下停車場工程，去年4月30日下午在進行B1樓頂板覆土作業時，突然發生逾1300坪大面積崩塌，造成正在B3粉刷牆面的62歲林姓女工人遭活埋身亡，另2名工人及時爬出僅受輕傷，桃檢委託桃園市建築師公會鑑定，肇禍主因指向結構計算錯誤，承載面積應為68.97平方公尺，結構計算書竟只有16.05平方公尺，樓板壓力「四腳剩一腳」承擔而崩塌。

桃檢認為承攬工程的張姓建築師，委託洪姓結構技師計算錯誤，承包的陳姓營造公司負責人也未在施工前檢討契約書所附結構計算書，連串疏失釀崩塌意外，依過失致死罪嫌起訴張、洪、陳3人。

桃園地院6日開準備程序庭，建築師和營造商都否認犯行。張姓建築師辯稱，依建築法及營建署規定，建築師將結構設計及計算委由結構技師認證後不必覆核；陳姓營造商則辯稱，結構計算錯誤發生在前段規畫設計階段，營造場只負責施工，且就算發現施工困難或有公危之虞要通報，也並非要負擔核算結構的義務。

洪姓結構技師坦承結構設計載重「誤植」，但也質疑桃園市建築師公會鑑定報告「有諸多問題」，並指營造工程施工有違反建築圖說，土方暫置也有問題，另建築師有監造之責，「誤植」是否為肇事主要或唯一原因仍待釐清，請求委託中華民國結構技師公會全國聯合會重新鑑定。公訴檢察官則表示原鑑定報告結果公正可採信，不用再次鑑定。