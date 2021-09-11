颱風璨樹來襲 永和路樹倒塌釀1輛機車損傷 16:432021/09/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強烈颱風璨樹來襲，新北市永和區中正路360號前今（11日）下午2時許傳出路樹倒塌意外，造成一輛機車輕微損傷。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強烈颱風璨樹來襲，新北市永和區中正路360號前今（11日）下午2時許傳出路樹倒塌意外，造成一輛機車輕微損傷。（翻攝） 強烈颱風璨樹來襲，新北市永和區中正路360號前今（11日）下午2時許傳出路樹倒塌意外，造成一輛機車輕微損傷。（翻攝） 強烈颱風璨樹來襲，新北市永和區中正路360號前今（11日）下午2時許傳出路樹倒塌意外，造成一輛機車輕微損傷，所幸無人員傷亡。永和警分局表示，由消防單位鋸開路樹及區公所工務課清除路樹，現場已排除傾倒樹木不影響交通，後續由區公所釐清傾倒原因。 璨樹成今年第2強颱 日本氣象廳籲沖繩民眾嚴防 璨樹颱風來襲 北市：山區民眾加強防災準備 #璨樹 #來襲 #路樹倒塌 #輛機車 #損傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「璨樹」來襲移除路樹出意外 台電工人遭電擊送醫搶救 12:302021/09/11 社會 桃園強颱璨樹來襲 石門水庫警戒 04:102021/09/11 地方新聞 璨樹減弱為中颱 氣象局：綠島蘭嶼陣風上看14級 12:352021/09/11 生活 強颱璨樹襲台 明雨勢恐較大 中市開設三級應變中心 11:502021/09/11 生活 嚴防璨樹颱風 新北市災害應變中心二級開設 10:342021/09/11 生活 璨樹颱風將帶來豪雨 台20線勤和至復興路段下午預警性封閉 12:432021/09/11 生活 璨樹颱風逼近 新北水門晚上9時關閉 12:322021/09/11 生活 璨樹來襲 守住護國神山群 竹科管理局成立應變中心 11:472021/09/11 生活 燦樹颱風逼近 3.1萬國軍待命 15:382021/09/11 政治 《金融》璨樹颱風來襲 票交所：退票從寬處理 15:072021/09/11 財經 璨樹颱風來襲 蔡英文：國軍已整備待命中 15:142021/09/11 政治 社會熱門新聞 哥哥娶妻全家樂翻 妹憂「這一點」露餡：怎面對未來嫂嫂 - 社會 條子鴿爭議燒到出版社 寶瓶文化道歉：即刻下架無條件接受退書 - 社會 人妻出軌公車司機 拒離婚遭痛毆恐嚇：做鬼也不放過妳 - 社會 離譜陸軍醉連長對女官兵伸鹹豬手 連甩4位官兵巴掌遭撤職 - 社會 老翁騎電動車闖紅燈驚險閃前車 下秒後車撞飛翻滾慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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