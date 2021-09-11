強烈颱風璨樹來襲，新北市永和區中正路360號前今（11日）下午2時許傳出路樹倒塌意外，造成一輛機車輕微損傷。（翻攝）

強烈颱風璨樹來襲，新北市永和區中正路360號前今（11日）下午2時許傳出路樹倒塌意外，造成一輛機車輕微損傷。（翻攝）

強烈颱風璨樹來襲，新北市永和區中正路360號前今（11日）下午2時許傳出路樹倒塌意外，造成一輛機車輕微損傷，所幸無人員傷亡。永和警分局表示，由消防單位鋸開路樹及區公所工務課清除路樹，現場已排除傾倒樹木不影響交通，後續由區公所釐清傾倒原因。