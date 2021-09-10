日本航空（JAL）10日公布一份更詳細借貸計畫，將利用複合式貸款與次順位債券方式，希望能籌資3,000億日圓，約27億美元左右，好讓自己在疫後能重振雄風，東山再起。

據悉，日航將從複合式貸款中籌得2000億日圓，然後在次順位債券項目，拿到1000億日圓。

精打細算的日航藉由複合式貸款，前幾年可享固定借款利率，之後再改為浮動利率來償還。至於次順位公司債，因其債權清償順序排在一般債權人之後，故發行利率較普通債券為高。

日航指出，將進一步加強資產負債表結構與提高融資能力。同時，募來的資金也要用來增添空中巴士更加環保的A350-1000機型，並當作自己嶄新的主力機隊。

此外，日航國內線的營收管理系統也會修正，而一些貸款也可趁此機會趕快先還掉。

8月日航曾說，預計在9月底這1季，燒掉的資金可望從4到6月，每月100至150億日圓，減少到每月50億日圓左右。