台東豐田國中體育班學生宿舍老舊空間不足，慈濟基金會將捐建新宿舍。（莊哲權攝）

台東豐田國中體育班學生宿舍老舊空間不足，慈濟基金會將捐建新宿舍。（莊哲權攝）

台東縣豐田國中足球隊屢創佳績，但是體育班原有宿舍非常克難，內部空間不足，學生洗澡要排隊到夜間11點，在台東縣長饒慶鈴媒合下，由慈濟基金會捐建宿舍，昨天共同簽署意向書，總工程經費5000多萬元，預計明年春節前動土，工期約2年。

豐田國中2010年成立體育班，在全國、國際等賽事拿下許多獎，2019年參加泰國斯巴達盃青少年足球賽獲得U14組冠軍、2020年摘下中等學校足球聯賽國中男生組11人制冠軍等等。

但因宿舍為原工藝教室改建，生活空間擁擠，盥洗浴廁設施不足，雖然校方增設貨櫃淋浴間、簡易式面盆，學生仍需輪流盥洗到夜間11點，二樓宿舍由階梯教室改設而有高低落差，樓梯也已老舊，安全堪慮。

為此，縣長饒慶鈴去年率縣府團隊、豐田國中師生代表拜訪慈濟，證嚴法師允諾捐建宿舍，並於昨天下午捐建儀式，由饒慶鈴及慈濟基金會副總執行長林碧玉出席簽署意向書，教育部督學蘇德祥出席見證。

新建學生宿舍規畫設計2層樓建築物，將既有的老樹融合建築物，設有學生寢室21間84張床、教練及舍監寢室5間，加上學校設有原住民流行音樂專班，因此規畫6間寢室24張床位，供給音樂專班女學生住宿，另設置學生餐廳、配膳室、閱覽室、淋浴間等多用途空間。

饒慶鈴謝慈濟基金會捐建學生宿舍，透過政府與民間的合作，讓學生在學習及訓練之餘能有更安全舒適的環境，將有助於豐田國中成為台東縣足球運動培訓及原住民流行音樂推展的搖籃。