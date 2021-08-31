疫情趨緩，各地車潮多已恢復警戒前交通量，新北市長侯友宜31日表示，今年1到6月交通事故死亡人數較去年同期增加10人，疫情期間車流量減少，但車速均變快，上周北宜公路發生兩起機車超速失控死亡事故，新北市區間測速執法暫停後，北宜跟新店環河路事故更是增加7成，除要求警察單位加強執法，他也向交通部呼籲，若確認設備沒有問題，儘速恢復區間平均速率科技執法。

新北市原有4處設有區間測速設備，包括北宜公路、台64快速道路、新店環河路、萬里隧道，先前因相關設備傳出有資安問題，交通部拍板全面暫停使用。

新北交通局表示，交通部已於今年7月9日召開「區間平均速率執法設備資安檢測方式討論會議」，會中決議區間設備應確認非中國品牌產品。

新北警方指出，經清查本局設備無使用陸製品牌設備，因會議紀錄尚未函發，經洽詢交通部，後續將再擇期召會，確認相關檢驗標準，並正式發布公文後，才能重啟新北4處區間測速。區間設備暫停期間，新北警方持續運用固定及移動式測速照相設備加強取締，7月共取締7751件。

新北市長侯友宜今天上午主持道安會報視訊會議表示，經觀察新北市車流已逐漸恢復，甚至超過三級警戒前的交通量，這邊還是要提醒大家，雖然國內疫情趨緩，但防疫還是不能鬆懈。

侯友宜會中提到，自新北市區間平均速率執法暫停後，北宜公路跟新店環河路事故增加7成，這都跟速度有關，除責成警察局持續加強執法外，並向交通部確認若設備沒有問題，儘速恢復區間平均速率科技執法。

侯友宜也說，即將開學日，要針對學幼童接送車輛進行嚴格把關，把學幼童乘車安全擺第一位，已請教育局、警察局及相關單位要把這件事情做好，全力守護孩童安全。