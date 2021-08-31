伊朗為滿足當地汽車、能源以及家電行業的鋼材需求，將實施鋼板產能擴張計劃，若計畫項目完成，該國冷熱軋捲等產量都能大幅增加；分析師表示，此計畫有助於減少該國進口扁平材，一方面亦可促進伊朗鋼鐵企業掌握技術，而提升該國鋼鐵競爭力。

另外根據CIP商情網最新報價顯示，熱軋板捲中國流通價每公噸報884美元，今年迄今漲逾20%；冷軋板捲中國流通價每公噸報997美元，今年迄今約漲10%。(商品行情網)