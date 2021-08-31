《商情》需求強勁 伊朗欲擴張鋼板產能 14:342021/08/31 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗為滿足當地汽車、能源以及家電行業的鋼材需求，將實施鋼板產能擴張計劃，若計畫項目完成，該國冷熱軋捲等產量都能大幅增加；分析師表示，此計畫有助於減少該國進口扁平材，一方面亦可促進伊朗鋼鐵企業掌握技術，而提升該國鋼鐵競爭力。 另外根據CIP商情網最新報價顯示，熱軋板捲中國流通價每公噸報884美元，今年迄今漲逾20%；冷軋板捲中國流通價每公噸報997美元，今年迄今約漲10%。(商品行情網) 《半導體》各產品線樂觀 瑞昱H2動力十足 《商情》中國鋁冶煉廠開會擬管控價格飆升 #該國 #鋼板 #熱軋 #板捲 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利了結 國際鐵礦石回落 14:002021/08/31 財經 《商情》適逢英國夏季銀行假日 BDI指數休市 09:452021/08/31 財經 《商情》需求趨緩 亞洲天然橡膠續跌 10:192021/08/31 財經 全球晶圓代工產值 連八季創新高 14:292021/08/31 財經 PCB動能齊發 只怕缺料 04:102021/08/30 產業．科技 Toyota首度在中國大陸投產MPV 廣汽豐田Sienna亮相 15:282021/08/30 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》全年獲利再創新高 鐵礦砂巨頭Fortescue股價飆漲 16:332021/08/30 財經 《集中市場》外資加碼212億元 台股17400在望 15:422021/08/30 財經 習近平：增強大宗商品儲備能力 04:102021/08/31 全球財經 提前鎖定潛力股？專家點出三大類股 15:182021/08/31 財經 《商情》需求前景樂觀 期錫連4漲 10:192021/08/30 財經 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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