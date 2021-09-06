美系外資出具最新報告，看好在ABF載板供給持續吃緊、BT載板供需條件轉佳帶動下，可望帶動IC載板廠景碩(3189)毛利率及獲利強勁成長，將2021～2023年獲利預期分別調升13％、4％、4％，維持「買進」評等、目標價自265元調升至300元。

景碩股價自8月中起震盪上攻，在外資調升獲利預期及目標價激勵下，今（6）日開高後震盪走升3.65％至228元、再創上市新高價，早盤維持逾3％漲幅。三大法人近期偏多操作，上周合計買超達6070張，其中周五便買超達5672張。

美系外資指出，如同先前出具深度研究報告強調，看好BT載板2021～2024年需求年複合成長率（CAGR）達14％，未來幾年產業維持良好前景、稼動率可望維持逾95％水準。景碩相較於同業，BT載板應用更專注於智慧手機，估占今年BT載板營收逾5成。

美系外資預期，5G智慧手機滲透率未來幾年將持續上升，受惠全球天線封裝（AiP）需求量持續增加、以及5G升級推動智慧手機BT載板含量，景碩BT載板營收將在2021～2023年分別成長20％、12％、10％，營運將持續受惠。

而ABF載板產業前景亦良好，對景碩仍是獲利豐厚的業務。美系外資預期景碩2021～2023年的ABF載板營收年複合成長率將達逾45％，對整體營收貢獻由今年的逾30％提升至2023年的約50％，營業利益貢獻將自2021年的65％提升至2023年的逾75％。

在ABF載板供給維持吃緊、BT載板供需條件轉佳下，美系外資對景碩獲利前景維持樂觀。短期內受惠ABF和BT載板價格轉佳，看好毛利率強勁提升將使獲利自第三季起顯著成長，而蘋果今年對景碩營收貢獻估達25％，隨著蘋果即將推出新機，可望有效提振股價。

而就中長期發展而言，美系外資認為景碩營運成長可望受惠4大因素驅動。首先，景碩的主要美系CPU客戶在PC及伺服器市占率成長，且雙方合作持續增加。其次，英特爾、AMD等晶片設計商加速採用先進封裝技術等，將導致ABF載板消耗量增加，使供幾持續緊張。

再者，美系外資預期景碩未來4～6季的ABF載板價格將維持至少1～5％的季增率，BT載板則受惠5G智慧手機備貨及汽車電子產品成長，價格可望於明年第二季出現新一波調漲。最後，全球5G基地台部署動能可望在年末至明年恢復，對景碩主要ABF載板客戶有利。

雖然景碩今年以來股價表現優於大盤達150％，但美系外資持續看好後市，認為有利的ABF及BT載板價格將帶動景碩毛利率更強勁提升，將2021～2023年獲利預期分別調升13％、4％、4％，維持「買進」評等、目標價自265元調升至300元，潛在上漲空間達37％。