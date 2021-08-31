侯友宜(左)為盧彥勳(右)戴上今年新北全運會的榮譽勳章。(新北市政府提供)

東京奧運的激情，將在今年10月新北全國運動會重新點燃，新北市市長侯友宜今天率市府團隊公布獎牌設計，並宣佈由獎座取代過往賽會的吉祥物娃娃。

2021新北全運會已經公佈大會服裝，今天(31日)再公布獎牌侯友宜表示，運動員永遠是運動場上的唯一主角，為表彰對運動員的尊崇，本屆全運會每位獲獎選手，除了獎牌，還會得到一組獎座，取代過往賽會的吉祥物娃娃，獎座由知名設計師陳俊良以賽會LOGO「女王頭」為主體整合設計，並加上一枚別出心裁，無比尊榮的大會專屬的勳章。

為了向運動員致上最高敬意，今天現場邀請在今年東京奧運掌旗官、網球名將盧彥勳，會中特別重現網球場地貼，由侯友宜為盧彥勳佩掛全運會首創的「勳章」，讓每位在賽場上展現訓練成果的選手們，享有桂冠式的加冕榮耀。

此外，新北全運會另頒發團隊最高榮耀的8大績優單位獎座，今年獎座的創作匠心獨具，透過金獎工藝師林靖蓉和陳俊良之手，宛如藝術品般精緻尊貴，相信各縣市一定會更加卯足全勁，想把這些獎座帶回家，侯友宜也宣示「總統獎」一定要力拚留在新北。

盧彥勳出席新北全運會獎牌公布記者會，展示新北市長侯友宜替他別上的勳章。(新北市政府提供)