還有不少人沒打到疫苗，遑論第二劑或第三劑，新北市議員陳偉杰6日詢問新北市長侯友宜是否比照北市編列預算購買疫苗，新北市長侯友宜表示，新北市購買疫苗初估要40億元，地方自籌經費還要經過議會同意，最後還是要透過中央購買，不如中央現階段加速引進，侯更指出，他從6月份就呼籲中央應該佈局第三劑疫苗，告訴民眾還要多久有第三劑是中央的責任。
侯友宜說，第三劑疫苗是國際趨勢，他從6月份向中央呼籲到現在也已經9月了，中央應該把第三劑部署情形跟全民報告，不能只說疫苗不夠，更要努力爭取。
還有不少人沒打到疫苗，遑論第二劑或第三劑，新北市議員陳偉杰6日詢問新北市長侯友宜是否比照北市編列預算購買疫苗，新北市長侯友宜表示，新北市購買疫苗初估要40億元，地方自籌經費還要經過議會同意，最後還是要透過中央購買，不如中央現階段加速引進，侯更指出，他從6月份就呼籲中央應該佈局第三劑疫苗，告訴民眾還要多久有第三劑是中央的責任。
侯友宜說，第三劑疫苗是國際趨勢，他從6月份向中央呼籲到現在也已經9月了，中央應該把第三劑部署情形跟全民報告，不能只說疫苗不夠，更要努力爭取。
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